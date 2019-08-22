120 тысяч рублей подарила мошеннику девушка из Воронежа
Он представился работником банка
Ни одна живая душа не должна знать данные вашей банковской карты.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:
120 тысяч рублей перевела мошенникам 25-летняя девушка из Левобережного района. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Воронежской области.
Схема обманщика была проста до безобразия: он представился сотрудником банка. Этот господин сообщил, что со счетом девушки происходят странные действия, и предложил обезопасить средства. Для этого якобы требовалось сообщить ему персональные данные карты, а также смс-пароль. Девушка так и поступила.
Мошенника ищут. А полицейские тем временем напоминают: будьте бдительны! Никому не сообщайте данные банковской карты.
ИСТОЧНИК KP.RU