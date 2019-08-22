120 тысяч рублей подарила мошеннику девушка из Воронежа

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-22T14:51:09+03:00

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120 тысяч рублей перевела мошенникам 25-летняя девушка из Левобережного района. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Воронежской области.

Схема обманщика была проста до безобразия: он представился сотрудником банка. Этот господин сообщил, что со счетом девушки происходят странные действия, и предложил обезопасить средства. Для этого якобы требовалось сообщить ему персональные данные карты, а также смс-пароль. Девушка так и поступила.

Мошенника ищут. А полицейские тем временем напоминают: будьте бдительны! Никому не сообщайте данные банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU