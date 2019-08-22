В центре Воронежа из-за коммунальной аварии отключили воду в четырех домах и медакадемии

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-22T13:55:54+03:00

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В центре Воронежа в районе медакадемии без воды остались четыре дома и корпуса учебного заведения. Причиной стала коммунальная авария.

- Сообщение об утечке на водопроводе поступило в диспетчерскую службу в 7.00 утра 22 августа. Поврежден чугунный водовод диаметром 200 мм. Работы на месте по устранению аварии ведутся. На данный момент вода "ушла" полностью, для устранения последствий повреждения ограничено водоснабжение четырех жилых домов и двух корпусов медакадемии. Специалисты приложат максимум усилий к скорейшему восстановлению водоснабжения, - сообщили в водоканале.

ИСТОЧНИК KP.RU