Воронежская студия запустит новый сериал «Снежная Королева: Хранители Чудес» уже этой осенью

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-22T12:07:59+03:00

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Воронежская студия Wizart представила сериал «Снежная Королева: Хранители Чудес» на III Международном фестивале детского анимационного кино «Аниматика». Первыми новый мультик увидела детвора в «Артеке» - ребятам показали сразу пять эпизодов. А потом они смогли задать вопросы режиссеру сериала Андрею Коренькову, который рассказал о процессе создания мультфильмов.

- Мы получили обратную связь непосредственно от зрителей. Ребята подмечали в фильме какие-то моменты, которые мы рассматривали иначе, они делились своими идеями и предложениями. Они учатся у нас, а мы учимся у них. Многие интересовались тем, как создаются мультфильмы, какие есть сложности и интересные моменты, и какие предметы нужно изучать, чтобы в будущем работать именно в нашей отрасли. Интерес к анимационным профессиям огромен, и я очень рад тому, что у нас в стране есть площадки, на которых дети могут узнать анимационную кухню изнутри, - отметил Андрей Кореньков.

На телеэкраны новый проект, созданный по мотивам успешной франшизы полнометражных фильмов о Снежной королеве, выйдет осенью. Зрителей ждут уже знакомые персонажи и абсолютно новые герои. Одним из них станет заводная Айси - дочь Снежной королевы. В своем секретном Штабе маленькие Кай, Герда, Лута и Айси преобразятся в супергероев, станут «Хранителями чудес» и попадут в различные приключения.

ИСТОЧНИК KP.RU