Воронежский «Факел» выиграл у «Салюта Белгород» и вышел в 1/16 финала Кубка России

21 Авг. 23:05 2019-08-21T23:05:55+03:00

После гола Павла Яковлева "Факел" уже больше не упускал инициативу. Фото: с сайта ФК "Факел"

Изменить размер текста: A A

Матч в Белгороде начался для «Факела» тяжело. Уже на 12 минуте судья назначил пенальти, и Молтенинов его реализовал – 0:1. Настроение 150 воронежским болельщикам, приехавшим поболеть за команду, поднял Павел Яковлев. На 22 минуте он оказался расторопнее всех в сутолоке у ворот. После этого «Факел» уже прочно завладел инициативой. Но до поры, до времени транжирил опасные моменты.

Лишь на исходе игры цели достигли удары Ильи Мазурова на 80 минуте и капитана команды Романа Воробьева в самом финале матча. 3:1 – «Факел» в следующей стадии Кубка.

В 1/16 финала воронежцев ждет команда Премьер-лиги. Какая, станет известно позже. В любом случае это приятное разнообразие для болельщиков, которых в первенстве ФНЛ «Факел» пока не радует, занимая последнее, 20 место лишь с пятью очками в активе. Кстати, следующий матч чемпионата воронежцы проведут 25 августа дома с курским «Авангардом». Игра начнется в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU