В Воронеже у сквера "Ильича" поставили светящуюся стелу

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-21T17:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На Левом берегу при съезде с Чернавского моста появилась стела с названием Левобережного района. Объемную металлическую конструкцию с подсветкой установили рядом с баркалоном «Меркурий». В темное время суток стела будет подсвечиваться, что позволит увидеть надпись даже с правого берега.

Въездные стелы — это тип скульптурных композиций, которые устанавливают на въезде в города, районы и даже субъекты федерации. С одной стороны, эти знаки выполняют навигационную функцию, а с другой, играют роль визитных карточек населенных пунктов, - пояснили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU