Воронежские полицейские поймали гастролеров из Подмосковья, обчистивших сейф магазина
Похищенные 150 тысяч они уже потратили
Гастролеров из Подмосковья отправили в следственный изолятор.Фото: из архива «КП»
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Воронежские полицейские раскрыли кражу из сейфа магазина на Московском проспекте, случившуюся в начале августа. Тогда пропали 150 тысяч рублей. Дверь магазина и сейф были взломаны.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что в этом деле могут быть замешаны двое жителей Подмосковья 23 и 57 лет. С помощью инспекторов ГИБДД Московской области их удалось задержать. В отделе полиции они признали свою вину. Рассказали, что орудовали монтировкой, а деньги быстро потратили.
Гастролеров отправили в следственный изолятор. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» обоим грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU