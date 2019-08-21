В Воронеже власти предлагают обсудить проект дороги-дублера Московского проспекта

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-21T15:34:36+03:00

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В мэрии объявили дату публичных слушаний проектов планировки и межевания территорий для строительства дороги-дублера Московского проспекта. В понедельник, 23 сентября, начиная с 11 часов, можно будет высказать свое мнение в зале Дома архитектора (улица Плехановская, 22). Все желающие выступить на них могут зарегистрироваться в городском управлении главного архитектора (ул. Кольцовская, 45; телефон 228-36-58; приемные часы в рабочие дни – с 9.00 до 18.00).

Новая четырехполосная дорога призвана соединить улицы Шишкова и Тимирязева в обход Московского проспекта. Ее планируют проложить по улицам 60-й Армии и Солнечной от Антонова-Овсеенко до проспекта Труда. Затем она будет выходить на три супероживленные магистрали – Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовская.

При строительстве дороги планируют значительно расширить проезжую часть. Чтобы сделать это, придется снести несколько домов, обещая их владельцам компенсацию. Местные жители также переживают за экологию микрорайона, где пройдет строительство. Это повод не пропустить слушания, хотя они и носят только рекомендательный характер.

С проектами по планировке будущей дороги можно начать знакомиться уже сейчас на сайте мэрии, в городском управлении главного архитектора и зале Дома архитектора.

Пока определили только подрядчика, который должен обеспечить проектно-сметную документацию. Тендер выиграла воронежская компания «Центр-Дорсервис», казна потратит на это около 10 миллионов рублей. Само же строительство обещают начать в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU