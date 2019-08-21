2019-08-21T15:22:19+03:00
Общество

В Воронеже на улице 20-летия Октября появится 15-этажное общежитие ВГТУ

Стоимость проекта почти 300 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В скором будущем на улице 20-летия Октября появится новая высотка – 15-этажное общежитие Воронежского государственного технического университета. Вуз объявил конкурс на реализацию проекта начальной стоимостью 296,8 миллиона рублей.

Согласно проекту, площадь общежития составит 6 тысяч квадратных метров, в нем будут 300 мест. На первом этаже разместятся вестибюль и пост охраны, административные кабинеты и медпункт.

В жилой зоне предусмотрены помещения для занятий, глажки и чистки одежды, санузлы с душем и кухни. В общежитии будет 16 одноместных, 137 двухместных и три трехместные комнаты. На втором этаже оборудуют комнаты для инвалидов.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Воронежской области попал под статью за порох, доставшийся от деда
В сентябре в Воронеже пройдет благотворительная акция «Белый цветок»
В Воронеже у сквера "Ильича" поставили светящуюся стелу
От отравления грибами умер десятый житель Воронежской области
Под каменным мостом в Воронеже второй раз за неделю застрял грузовик
Воронежские полицейские поймали гастролеров из Подмосковья, обчистивших сейф магазина
Два светофора или маршрут буквой «П»: каким вернут переход у Центрального рынка Воронежа
В доме у жителя Воронежской области нашли пакет с марихуаной
В Воронеже на Машмете случился чисто женский грабеж
В Воронеже власти предлагают обсудить проект дороги-дублера Московского проспекта
В мэрии Воронежа обсудили снижение скорости автомобилей до 40 км/ч
В Воронеже в арке у Кольцовского сквера предложили организовать пешеходную зону
В Воронеже заделали огромную дыру в асфальте
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
В Воронеже ликвидируют треть автобусных маршрутов и добавят два троллейбусных
Воронежский депутат Дмитрий Крутских опроверг свой уход из маршруточного бизнеса
В Воронеже бывший следователь пойдет под суд за взятку от адвоката
С начала года на воронежских водоемах выявили 192 нарушителя-судоводителя
На улице Воронежа асфальт провалился в преисподнюю
Семилетний воронежец выступил на Чемпионате мира по стрельбе из арбалета
В Воронеже жара закончится пятничной грозой
В четверг жителям двух улиц Воронежа на полдня отключат кипяток
Под Нововоронежем капитально отремонтировали 16 километров дороги
В Воронеже мошенники лишили 82-летнего биржевого игрока 99 тысяч рублей
В Воронежской области ищут водителя, сбившего насмерть женщину
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке