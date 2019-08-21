В Воронеже на улице 20-летия Октября появится 15-этажное общежитие ВГТУ

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-21T15:22:19+03:00

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В скором будущем на улице 20-летия Октября появится новая высотка – 15-этажное общежитие Воронежского государственного технического университета. Вуз объявил конкурс на реализацию проекта начальной стоимостью 296,8 миллиона рублей.

Согласно проекту, площадь общежития составит 6 тысяч квадратных метров, в нем будут 300 мест. На первом этаже разместятся вестибюль и пост охраны, административные кабинеты и медпункт.

В жилой зоне предусмотрены помещения для занятий, глажки и чистки одежды, санузлы с душем и кухни. В общежитии будет 16 одноместных, 137 двухместных и три трехместные комнаты. На втором этаже оборудуют комнаты для инвалидов.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU