В Воронеже на улице 20-летия Октября появится 15-этажное общежитие ВГТУ
В скором будущем на улице 20-летия Октября появится новая высотка – 15-этажное общежитие Воронежского государственного технического университета. Вуз объявил конкурс на реализацию проекта начальной стоимостью 296,8 миллиона рублей.
Согласно проекту, площадь общежития составит 6 тысяч квадратных метров, в нем будут 300 мест. На первом этаже разместятся вестибюль и пост охраны, административные кабинеты и медпункт.
В жилой зоне предусмотрены помещения для занятий, глажки и чистки одежды, санузлы с душем и кухни. В общежитии будет 16 одноместных, 137 двухместных и три трехместные комнаты. На втором этаже оборудуют комнаты для инвалидов.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU