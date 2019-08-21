2019-08-21T14:44:21+03:00
Общество

В Воронеже заделали огромную дыру в асфальте

Ее засыпали землей
Юрий КОЗЛОВ
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Теперь на месте дыры лежит земля.Теперь на месте дыры лежит земля.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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В «РВК-Воронеж» сообщили о ликвидации ямы на улице Землячки, образовавшейся из-за коммунальной аварии. Самосвал засыпал большую и достаточно глубокую дыру в асфальте землей.

Напомним, поздним вечером 20 августа в паблике «Типичный Воронеж» разместили фото огромного провала в самом начале улицы Землячки, в районе гаражного кооператива «Рубин-7» и сообщили, что прорвалась канализация. В «Водоканале» рассказали, что обрушился свод железобетонного коллектора диаметром 1000 миллиметров. Сейчас, видимо, последствия этой аварии устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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