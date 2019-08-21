2019-08-21T12:50:46+03:00
Общество

В Воронеже жара закончится пятничной грозой

Синоптики прогнозируют похолодание к выходным
Юрий КОЗЛОВ
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Люблю грозу в начале мая. Но не в 20-х числах августа...Люблю грозу в начале мая. Но не в 20-х числах августа...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Воронежском гидрометцентре сообщили о возможном приходе южного циклона. Сдвинуть уже устоявшийся гребень антициклона ему вряд ли удастся, дело, скорее всего, ограничится грозой днем 23 августа. Тем не менее температура на выходных понизится по сравнению с нынешней градусов этак на четыре.

- В принципе это нормально для конца августа. Погода, можно сказать, поворачивает на зиму, и если не будет прихода теплого воздуха с района Средиземного моря, то с каждым днем будет все прохладнее, - пообещали в гидрометцентре.

В четверг, 22 августа, ночью подует северо-восточный ветер, будет +17 градусов при ясной погоде. Днем температура поднимется до +30, на солнце будут набегать облачка.

В пятницу, 23 августа, ночью синоптики обещают +18 градусов, будет облачно. Днем подует северо-западный ветер, солнечную погоду прервет гроза, температура опустится до +26.

В субботу, 24 августа, ночью прогнозируют дождь и +15 градусов. Днем при переменной облачностью обещают +25.

В воскресенье, 25 августа, ночью будет облачно и прилично похолодает – до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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