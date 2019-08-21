В Воронеже День флага отметят бесплатным концертом в Кольцовском сквере
22 августа в Кольцовском сквере выступит Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Константина Массалитинова. Концерт организуют в честь Дня флага России. Послушать песни фольклорного коллектива можно будет бесплатно.
В программе концерта патриотическая композиция «На вечные времена», песни о России, о Воронежском крае. Зрители увидят масштабные вокально-хореографические постановки «На Воронежских просторах», «Воронежские хороводы». И, конечно, не обойдется без частушек и залихватских народных танцев. Концерт начнется в 17.00.
Напомним также, что в День флага России в 10.00 от ВГУ стартует автопробег, в котором планируют участие не менее 60 машин. Автомобили проедут от Университетской до Адмиралтейской площади.
ИСТОЧНИК KP.RU