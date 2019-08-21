2019-08-21T09:54:52+03:00
Звезды

В Воронеже День флага отметят бесплатным концертом в Кольцовском сквере

Там выступит хор имени Массалитинова
Юрий КОЗЛОВ
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Хор порадует любителей русского фольклора.Хор порадует любителей русского фольклора.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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22 августа в Кольцовском сквере выступит Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Константина Массалитинова. Концерт организуют в честь Дня флага России. Послушать песни фольклорного коллектива можно будет бесплатно.

В программе концерта патриотическая композиция «На вечные времена», песни о России, о Воронежском крае. Зрители увидят масштабные вокально-хореографические постановки «На Воронежских просторах», «Воронежские хороводы». И, конечно, не обойдется без частушек и залихватских народных танцев. Концерт начнется в 17.00.

Напомним также, что в День флага России в 10.00 от ВГУ стартует автопробег, в котором планируют участие не менее 60 машин. Автомобили проедут от Университетской до Адмиралтейской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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