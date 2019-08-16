В центре Воронежа День флага России отметят автопробегом

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-16T15:29:50+03:00

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В четверг, 22 августа, в честь дня государственного флага в центре Воронежа пройдет большой автопробег. Его участники (планируется, что туда приедут более 60 машин) соберутся к 17.30 на Университетской площади у главного корпуса ВГУ. Там пройдет митинг. После него в 18.00 машины пустятся в путь. От Университетской площади они проедут по улице Плехановской, проспекту Революции, улице Ленина, набережной Массалитинова, улице Софьи Перовской и Адмиралтейской площади. Там автопробег финиширует.

Финалом акции станет торжественное построение участников автопробега на Адмиралтейской площади и общая фотосессия.

ИСТОЧНИК KP.RU