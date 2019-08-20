2019-08-20T20:00:46+03:00
Авто

5 надземных переходов в Воронежской области обойдутся в 90 миллионов

Появился соответствующий аукцион
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Тимур ХАНОВ
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В беседе на радио "КП" (Воронеж, 97,7 FM) Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор», проанонсировала появление новых надземных переходов на трассе М-4 "Дон". Речь идет об участке с 525 по 620 км. "Рассчитываем на полную замену наземных переходов на надземные, - сообщила Светлана Ширяева. - Все они будут оборудованы подъемными механизмами для людей с ограниченными возможностями".

И вот на сайте госзакупок появился соответствующий тендер. Подрядчику предстоит возвести пять объектов на трассе "Дон". Максимальная их стоимость - 90,8 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 6 сентября, итоги подведут в октябре. Срок строительства объектов невелик - до начала июня следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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