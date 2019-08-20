2019-08-20T15:36:20+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,2-0,7 процентного пункта
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фото из открытых источников.фото из открытых источников.
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С 20 августа 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,2% годовых и распространяется на следующие программы:

- на покупку строящегося жилья;

- на рефинансированиеипотечных кредитов сторонних банков;

При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 10,1% годовых, на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования - от 10,2% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ - от 9,7% годовых.

Попрограмме «Легкий старт» (прежнее название - «Ипотечные каникулы») - от 5 млн рублей - 9,99 %, до 5 млн рублей - 10,6 % годовыхдля всех категорий заемщиков.

Фиксированная ставка по военной ипотеке составляет 10,25% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составит от 5% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Требования к ипотечным заемщикам остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, срок существования организации-работодателя - более 12 месяцев.

Банк УРАЛСИБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования. В июне 2019 года Банк уже снижал ставки по ипотечным кредитам - тогда они уменьшились на 0,25-1,5 процентного пункта.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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