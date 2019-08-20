На 11 воронежских пляжах можно подхватить кишечную инфекцию
В Воронеж снова пришла жара и многие потянулись на речку. А санитарные врачи не советуют! В конце июля специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли 451 пробу воды в местах купания по всему региону. И во многих – результаты исследований по санитарно-химическим и микробиологическим показателям неблагоприятные. Найдены холероподобные вибрионы и термотолерантные колиморфные бактерии, вызывающие инфекционные заболевания. Не хотите свалиться с кишечной инфекцией, значит не стоит купаться в Воронеже в 11 местах:
- санаторий имени Горького,
- у СК «Локомотив»,
- в парке «Дельфин»,
- на набережной Авиастроителей, 4л,
- в парке «Алые паруса»,
- место отдыха в районе СХИ,
- пляж «Пески» (на левом берегу водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж),
- у кафе «Багратион»
- «Сосновый бор» на Усманке (в районе кордона Ближний бор),
- пляж в Боровом на Усманке,
- пляж базы отдыха «Маяк» на Усманке.
В области:
- на озеро «Богатое» (Лиски, пляж санатория «Радон»)
- центральный пляж «Военка», Лиски
- река Сухая Хворостань (Каширский район, пляж села Каширское)
- река Богучарка
- пляж «Золотая рыбка» река Старая Россошь)
- пляж «Солнышко» река Старая Россошь
- река Ч. Калитва, пляж «Пески»
- река Черная Калитва, пляж «Детский»
- река Черная Калитва, пляж «Песчанка»
- пляж села Белогорье на Дону
- пляж села Колодежное на Дону
- пляж на реке Федоровка
- пруд «Школьный» в Рамонском районе
- река Воронеж, пляж «Лимпопо», деревня Ивницы
- река Воронеж, база отдыха «Путь к себе», Рамонь.
ИСТОЧНИК KP.RU