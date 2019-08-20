2019-08-20T14:55:14+03:00
Общество

На 11 воронежских пляжах можно подхватить кишечную инфекцию

Санитарные врачи не рекомендуют также купаться и еще в 15 местах области
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеж снова пришла жара и многие потянулись на речку. А санитарные врачи не советуют! В конце июля специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли 451 пробу воды в местах купания по всему региону. И во многих – результаты исследований по санитарно-химическим и микробиологическим показателям неблагоприятные. Найдены холероподобные вибрионы и термотолерантные колиморфные бактерии, вызывающие инфекционные заболевания. Не хотите свалиться с кишечной инфекцией, значит не стоит купаться в Воронеже в 11 местах:

- санаторий имени Горького,

- у СК «Локомотив»,

- в парке «Дельфин»,

- на набережной Авиастроителей, 4л,

- в парке «Алые паруса»,

- место отдыха в районе СХИ,

- пляж «Пески» (на левом берегу водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж),

- у кафе «Багратион»

- «Сосновый бор» на Усманке (в районе кордона Ближний бор),

- пляж в Боровом на Усманке,

- пляж базы отдыха «Маяк» на Усманке.

В области:

- на озеро «Богатое» (Лиски, пляж санатория «Радон»)

- центральный пляж «Военка», Лиски

- река Сухая Хворостань (Каширский район, пляж села Каширское)

- река Богучарка

- пляж «Золотая рыбка» река Старая Россошь)

- пляж «Солнышко» река Старая Россошь

- река Ч. Калитва, пляж «Пески»

- река Черная Калитва, пляж «Детский»

- река Черная Калитва, пляж «Песчанка»

- пляж села Белогорье на Дону

- пляж села Колодежное на Дону

- пляж на реке Федоровка

- пруд «Школьный» в Рамонском районе

- река Воронеж, пляж «Лимпопо», деревня Ивницы

- река Воронеж, база отдыха «Путь к себе», Рамонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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