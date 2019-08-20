На 7 лет отправится в колонию житель Воронежской области за зарезанную жену

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-20T13:35:50+03:00

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Суд отправил жителя села Петино Хохольского района на семь лет в колонию строгого режима за убийство жены.

Трагедия произошла 18 января 2019 года. 65-летний мужчина выпивал дома с супругой. Потом они поругались, и хозяин дважды ударил свою благоверную ножом. Потом вызвал «скорую».

Медики сделали все возможное, но женщина умерла в больнице через три дня. А дебошира теперь надолго посадят за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU