В Воронеже Алиса Апрелева выступит с Ярославом Борисовым

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-20T10:55:16+03:00

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В Воронеж приезжают Ярослав Борисов и Алиса Апрелева. Два музыканта, живущих в США просто обязаны были встретиться, сделать крутой совместный проект и приехать с ним в Воронеж - на родину Борисова. Пианист и композитор Ярослав Борисов хорошо известен в Воронеже по своей деятельности в группах «Другое дело», Happy55, «ЦЁЙ», «Абстрактор». Алиса Апрелева - поющая виолончелистка, композитор, музыкальный терапевт, преподаватель всемирно известного музыкального колледжа Беркли.

Ярослав и Алиса представят арт-фолк программу , в которую войдут обработки русского, турецкого, американского фольклора, авторские песни на русском и английском языках и песни на стихи воронежского поэта. В концерте примет участие барабанщик Александр Битюцких.

Концерт пройдет 12 сентября в книжном клубе "Петровский", начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU