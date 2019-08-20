Воронежцам расскажут про Старомосковскую улицу

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-20T09:06:41+03:00

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23 августа воронежцев приглашают на очередную бесплатную экскурсию. Прогулка «По-старомосковски о старом Воронеже» - об одной из старейших улиц города - Карла Маркса. Улица, ведущая в свое время из крепости Воронеж в Москву, хранит в себе множество интересных фактов и историй. Во время экскурсии участники познакомятся с удивительными сооружениями прежних веков: каменным мостом, пожарной каланчей, «спрятанным» храмом, зданием старейшего драматического театра страны, знаменитым «утюжком» и домом-гармошкой, а также с современными памятниками знаменитым поэтам и известному предпринимателю.

Экскурсия начнется от библиотеки №2 имени Кольцова (ул. Карла Маркса, 61 - пересечение с улицей Никитинской) в 18.00. Записаться на экскурсию можно по телефону 89601271992.

ИСТОЧНИК KP.RU