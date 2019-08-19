В Воронеже автоледи сбила байкера

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-19T18:54:55+03:00

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В воскресенье, 18 августа, в 21.35 у ДК имени Кирова случилось ДТП, в котором серьезно пострадал 23-летний воронежец.

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что 21-летняя девушка, сидевшая за рулем «Форда-Фокуса», сбила 23-летнего байкера на «Ямахе». Молодой человек попал в больницу «Электроника» с многочисленными травмами.

Напомним, в 00.40 17 августа у главного корпуса ВГУ 23-летний мотоциклист, ехавший на своем «Сузуки» по Плехановской на пересечении с улицей Орджоникидзе врезался в «Ладу-Весту». Молодой человек погиб.

Ночные гонки байкеров напрягают многих воронежцев. Оглушительный рев моторов не очень благоприятно действует на нервы. Но не это главное, а то, что порой седоки «железных коней» напрочь забывают о правилах дорожного движения. От чего часто страдают, а иногда и погибают сами, делая невольными убийцами других водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU