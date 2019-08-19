2019-08-19T18:11:46+03:00
Общество

До октября в воронежских лесах ликвидируют 53 свалки мусора

С начала лета от отходов освободили 22 гектара
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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В лесах Воронежской области с июня проходит акция «Чистый лес». Сотрудники лесхозов в выходные дни очищают от мусора участки посадок, береги водоемов, полосы отведения автодорог, территории у детских оздоровительных лагерей и места отдыха граждан.

С начала лета таким образом освободили от мусора уже 22 гектара территории. Вместе с тем сотрудники лесничества встречаются с местными жителями и воспитанниками детских лагерей, рассказывая им о необходимости соблюдать чистоту во время отдыха на природе.

Субботники и воскресники продлятся до октября. За это время планируется ликвидировать 53 свалки, в том числе и те, о которых рассказали жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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