Активисты «Гринпис» приглашают убрать от мусора часть берега Воронежского водохранилища
Акция пройдет 24 августа недалеко от остановки «Рынок Придача»
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Активисты воронежского отделения «Гринпис» сообщили об акции, которая пройдет 24 августа. Идея проста, но благородна – очистить от мусора часть берега водохранилища на Спортивной набережной в районе улицы Димитрова.
Организаторы уточнили – чтобы найти место, где будут собирать мусор, нужно спуститься от остановки «Рынок Придача» по улице Димитрова к водохранилищу. От шлагбаума нужно будет повернуть направо и пройти 100 метров. С собой нужно захватить перчатки и побольше позитива.
Участники могут пройти предварительную регистрацию здесь
ИСТОЧНИК KP.RU