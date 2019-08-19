Активисты «Гринпис» приглашают убрать от мусора часть берега Воронежского водохранилища

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-19T17:25:12+03:00

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Активисты воронежского отделения «Гринпис» сообщили об акции, которая пройдет 24 августа. Идея проста, но благородна – очистить от мусора часть берега водохранилища на Спортивной набережной в районе улицы Димитрова.

Организаторы уточнили – чтобы найти место, где будут собирать мусор, нужно спуститься от остановки «Рынок Придача» по улице Димитрова к водохранилищу. От шлагбаума нужно будет повернуть направо и пройти 100 метров. С собой нужно захватить перчатки и побольше позитива.

Участники могут пройти предварительную регистрацию здесь

ИСТОЧНИК KP.RU