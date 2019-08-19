2019-08-19T15:14:14+03:00
Происшествия

Воронежский предприниматель решил ограбить ломбард, чтобы рассчитаться с кредиторами

С какими только проблемами не сталкивается малый бизнес
Виктор ПАВЛОВ
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Нанятый бизнесменом налетчик размахивал ножом. Фото из архива "КП".Нанятый бизнесменом налетчик размахивал ножом. Фото из архива "КП".
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Когда этот человек появился на пороге, сотрудница лискинского ломбарда сразу поняла: что-то не так. Нижнюю половину его лица закрывал воротник, на голове была бейсболка, поверх - капюшон. Он внимательно осмотрел витрину и удалился.

Незнакомец вернулся через пару часов. Вел он себя совсем по-другому. Мужчина подбежал к прилавку, перемахнул через него, выхватил нож и подошел к сотруднице. Размахивая оружием, он потребовал отдать все деньги. Женщина сумела отбежать в сторону и стала звать на помощь. Напавший скрылся.

- В состав следственно-оперативной группы вошел кинолог с восточно-европейской овчаркой Бленди. Собака сразу же взяла след и уверенно повела сотрудников к автовокзалу, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Изучив записи с камер видеонаблюдения автовокзала, сотрудники полиции составили фоторобот подозреваемого. Его быстро задержали.

Вскоре полицейским попался и его подельник - 34-летний мужчина. Он взял у знакомых взаймы почти три миллиона рублей. Деньги вложил в перепродажу зерна, но бизнес не принес ожидаемого дохода. Тогда он решил ограбить ломбард, чтобы вернуть долг. Для этого подыскал сообщника - 36-летнего жителя Ленинградской области, которому снял квартиру в Лисках.

34-летнему суд назначил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в сумме 60 тысяч рублей и компенсирует материальный ущерб в размере миллиона рублей одному из кредиторов. Сообщнику назначили семь лет и два месяца в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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