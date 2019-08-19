Блогер из Воронежа отправилась в сказочный лес

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-19T11:15:18+03:00

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Блогер из Воронежа Алина Левда, известная в Инстаграм как botanovna_ , поделилась фотографиями в сказочном образе. Девушка надела костюм Красной Шапочки, взяла лукошко с пирожками и отправилась в темный лес.

- Захотелось воплотить одну из любимых сказок детства! - рассказывает Алина. - Во время съёмок ни один волк не пострадал, а дровосек не остался без вознаграждения. Бэкстейдж: ожоги от крапивы! Работали героически в большом крапивном поле! Говорят, это даже полезно, если не расчесывать.

Вполне вероятно, что Алина - одна из самых популярных воронежцев в соцсетях. У ее Инстаграма более 2,5 млн подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU