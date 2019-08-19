В Воронежской области водитель, у которого остановилось сердце, устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-19T10:45:22+03:00

У водителя остановилось сердце, и его неуправляемая машина выехала на полосу встречного движения

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Страшная и роковая авария произошла в 17.50 18 августа на дороге «Елань-Колено – Воробьевка - Новохоперск» в Новохоперском районе. По предварительным данным, 59-летнему водителю-москвичу, управлявшему автомобилем «Хундай-Соната», резко стало плохо: у мужчины остановилось сердце. Его машина потеряла управление и выехала на полосу встречного движения. В этот момент там находился ВАЗ-210740 под управлением 68-летнего местного жителя. В результате столкновения москвич погиб на месте, водитель второго автомобиля получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Похожий случай произошел на воронежской трассе несколько дней назад. Тогда за рулем стало плохо водителю грузовика. К счастью, он сумел остановиться, а неравнодушные прохожие вызвали врачей. Оказалось, что у мужчины в пути произошел инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU