Водитель большегруза получил инсульт на воронежской трассе

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-14T15:53:17+03:00

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Внимательная жительница Панинского района спасла жизнь дальнобойщику, которому стало плохо в пути. Во вторник, 13 августа, женщина оказалась на автобусной остановке недалеко от села Александровка Панинского района и обратила внимание на стоящий на обочине грузовик. Заглянув в кабину, селянка поняла, что водителю плохо и вызвала врачей и полицейских.

Прибывшие медики забрали пострадавшего в больницу, где ему поставили диагноз «инсульт». Тем временем сотрудники полиции остались у машины.

- Автомобиль представлял опасность для других участников дорожного движения, так как остановился на спуске в месте ограниченной видимости, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – На борту большегруза находилось более 20 тонн средств защиты растений, и столкновение с ним могло спровоцировать не только травмы, но и загрязнение окружающей среды. При этом не было возможности передвинуть автомобиль на обочину либо перегнать его на безопасное место.

Для обеспечения безопасности участников движения инспекторы осуществляли ручное регулирование и предупреждали водителей о стоящем грузовике. Ночью за машиной и грузом приехал брат водителя, который поблагодарил сотрудников полиции за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU