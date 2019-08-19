2019-08-19T09:34:09+03:00
Происшествия

В Воронеже в ДТП пострадала шестилетняя пассажирка маршрутки

Девочка попала в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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Девочка получила различные травмыДевочка получила различные травмыФото: из архива «КП»
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Вечером в воскресенье, 18 августа, в районе дома №11 на Московском проспекте произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 42-летний водитель маршрутки №80 ехал слишком близко к следовавшей впереди «Тайоте-Карина» и, когда машина притормозила, протаранил ее. Удар был достаточно сильным, чтобы пассажиры автобуса полетели со своих мест. В результате одна из них – шестилетняя девочка – получила различные травмы. «Скорая» доставила ее в больницу.

Сейчас правоохранители проводят проверку, которая установит виновника аварии и все ее обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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