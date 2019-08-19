2019-08-19T08:03:34+03:00
Общество

В Воронеже стартует акция "Добрый букет-2019"

Вместо множества букетов предлагают подарить учителям по одному от класса
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцев приглашают принять участие в акции «Добрый букет-2019» - вместо трат на цветы для учителей пожертвовать деньги на лечение больных детей.

- Вместо множества букетов на 1 сентября можно подарить учителю один букет от класса. А сэкономленные деньги, которые планировалось потратить на цветы, родители могут направить на помощь воронежским детям, заболевшим раком. Задача акции - показать пример благотворительности детям. Предоставить им возможность поделиться праздником 1 сентября с теми детьми, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, - отметили в благотворительном фонде «ДоброСвет». - Заявить о решении участвовать в «Добром букете-2019» можно по телефону 89616157803.

Акция проводится в Воронеже с 2014 года. В 2018-м ее участниками стали 53 школы Воронежа и области, собрав 600 655 рублей на лечение троих детей. Общая сумма, собранная по итогам «Доброго букета» за четыре года, - 911 455 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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