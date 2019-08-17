2019-08-17T18:12:56+03:00
Общество

В Воронежской области ищут мужчину с татуировками на левой кисти и шрамом между бровями

Николай Фокин пропал в начале августа
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото со страницы сообщества Поисковый отряд "Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"фото со страницы сообщества Поисковый отряд "Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» просит жителей региона о помощи в поисках 59-летнего Николая Митрофановича Фокина, проживающего в селе Липовка Бобровского района. 2 августа 2019 года он ушел из своего дома и больше его никто не видел.

Приметы пррпавшего: на левой кисти татуировки, между бровями – шрам. Рост 167 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза серого цвета.

Если вы видели похожего человека или знаете что-то о местонахождении Николая Фокина, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Поисковики также будут ради помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские ветеринары провели кошке кесарево сечение
В Воронежской области сын украл почти 35 тысяч с банковского счета отца
В воронежской многоэтажке в результате пожара пострадали три балкона
В пятницу восемь жителей Воронежской области перечислили свои деньги мошенникам
В Воронеже не нашлось желающих строить дорогу между Минской и Землячки за 29 миллионов рублей
В Воронеже наркокурьер попробовал «товар» и провалил операцию
Водителя воронежской маршрутки оштрафовали за выезд на встречку на красный сигнал светофора
Воронежская семья приютила больного бешенством котенка
В Воронеже водитель «семерки» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
В центре Воронежа в столкновении с «Ладой-Веста» насмерть разбился мотоциклист
На мелкий ремонт улиц Ленинского района Воронежа потратят 1,4 миллиона рублей
В Воронеже пройдет фестиваль воркаута
Житель Воронежской области срубил 100-летних заповедных дубов на 25 млн рублей
На воронежской трассе поймали наркокурьера с метамфетамином и ЛСД
Психиатр рассказала, что делать с неадекватным воронежцем, задирающим женщинам юбки
В Воронеже два пожара произошли по одному адресу
В Северном районе Воронежа прохожие нашли труп
Новые макеты машин ГИБДД должны успокоить воронежских водителей
В Воронеже разыскивают женщину, которая оставила младенца у дверей храма
В Воронеже сиделка обворовала 93-летнего пенсионера на 2 млн рублей
В Воронеже в аварии с двумя маршрутками и кроссовером пострадал 2-летний ребенок
Под Воронежем в 2020-м планируют построить школу на 500 мест
В Воронеже конкурсные композиции фестиваля "Город-сад" превратят в театральные площадки
В Воронежской области рецидивист зарезал женщину
В центре Воронежа День флага России отметят автопробегом
Руководитель МХАТа раскритиковал главу воронежского Камерного театра из-за Прилепина
В Воронежской области малыши могли пораниться на детской площадке
Воронежцев испугали громкие взрывы