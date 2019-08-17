В Воронежской области ищут мужчину с татуировками на левой кисти и шрамом между бровями

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-17T18:12:56+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» просит жителей региона о помощи в поисках 59-летнего Николая Митрофановича Фокина, проживающего в селе Липовка Бобровского района. 2 августа 2019 года он ушел из своего дома и больше его никто не видел.

Приметы пррпавшего: на левой кисти татуировки, между бровями – шрам. Рост 167 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза серого цвета.

Если вы видели похожего человека или знаете что-то о местонахождении Николая Фокина, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Поисковики также будут ради помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU