В Воронежской области ищут мужчину с татуировками на левой кисти и шрамом между бровями
Николай Фокин пропал в начале августа
фото со страницы сообщества Поисковый отряд "Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» просит жителей региона о помощи в поисках 59-летнего Николая Митрофановича Фокина, проживающего в селе Липовка Бобровского района. 2 августа 2019 года он ушел из своего дома и больше его никто не видел.
Приметы пррпавшего: на левой кисти татуировки, между бровями – шрам. Рост 167 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза серого цвета.
Если вы видели похожего человека или знаете что-то о местонахождении Николая Фокина, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Поисковики также будут ради помощи добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU