В воронежской многоэтажке в результате пожара пострадали три балкона

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-17T17:26:21+03:00

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В субботу, 17 августа, в 14.44 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме №18 по улице 25 Января. В многоэтажке загорелся балкон. На место ЧП выехали три пожарные части, 12 человек спасателей и три единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе, ГУ МЧС по Воронежской области, огонь распространился на три балкона, повредив площадь в два квадратных метра. Спасателям удалось справиться с пожаром к 15.30. К частью, никто из жильцов в огне не пострадал. Причины возгорания будут выяснять эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU