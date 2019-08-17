2019-08-17T16:15:12+03:00
Происшествия

В пятницу восемь жителей Воронежской области перечислили свои деньги мошенникам

Общий ущерб составил более 250 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Восемь жителей Воронежской области в пятницу 16 августа стали жертвами мошенников. Некоторые из них разместили объявления о продаже в интернете, другие попались на обещания о компенсации. Общая сумма перечисленных злоумышленникам средств, составили более 250 тысяч рублей.

Одной из потерпевших стала пенсионерка из Россоши. Женщина дала на сайте объявлений информацию о продаже дома. В течение суток ей позвонила «покупательница», которая утверждала, что готова хоть сейчас купить дом, но находится в Самаре. В подтверждение серьезности своих намерений собеседница пообещала перевести на счет продавца задаток в размере 100 тысяч рублей. А, чтобы не платить комиссию, предложила пенсионерке подойти к банкомату и совершить ряд банковских операций. Доверчивая жительница Россоши так и сделала. И лишилась 173 тысяч рублей, которые перевела на счета нескольких мошенников.

Теперь полицейские ищут преступников. По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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