В Воронеже наркокурьер попробовал «товар» и провалил операцию

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-17T14:24:08+03:00

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В подъезде воронежской многоэтажки в жилом массиве «Олимпийский» полицейские задержали 27-летнего жителя Красноярского края. Стражей правопорядка вызвали бдительные жильцы, заметившие неадекватного молодого человека. Оказалось, что тот находился под действием наркотиков. В личных вещах задержанного оказался сверток с веществом, напоминающим сушеную ромашку. Экспертиза показала, что это один из основных компонентов «спайса» - метанон, весом 209 грамм.

После этого оперативники провели обыск в квартире, которую арендовал задержанный. В ней нашли изъяли оборудование для фасовки и упаковочные материалы, а также сим-карты и мобильные телефоны, которые использовались в преступных целях.

- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что решил сам попробовать наркотик, который ему неустановленные лица доверили фасовать и раскладывать по тайникам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU