Водителя воронежской маршрутки оштрафовали за выезд на встречку на красный сигнал светофора

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-17T13:03:44+03:00

кадр из видео с сайта ГУ МВД по Воронежской области

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Сотрудники воронежского отдела ГИБДД провели проверку по факту нарушения правил дорожного движения водителем микроавтобуса маршрутного такси №49а. Один из очевидцев выложил в сеть Интернет запись с видеорегистратора, на которой маршрутчик лихо обгоняет по полосе встречного движения поток остановившихся на светофоре машин и выезжает на перекресток на красный сигнал.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, факт нарушения ПДД подтвердился, водителю выписали штраф.

- Данный водитель привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора» и частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Вместе с водителем в Госавтоинспекцию пригласили его руководителя, которому напомнили о необходимости усилить контроль за водительским составом.

ИСТОЧНИК KP.RU