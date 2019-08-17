2019-08-17T09:23:49+03:00
Общество

На мелкий ремонт улиц Ленинского района Воронежа потратят 1,4 миллиона рублей

В списке дорожников 30 адресов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Параллельно с капитальным ремонтом в Воронеже продолжается ремонт небольших дефектов асфальта. В Ленинском районе для этих целей используют машину для ямочного ремонта Р-310М струйно-инъекционным методом. Она предназначена для рационального и качественного ремонта дорожных покрытий с помощью щебня различных фракций и эмульсии. Сотрудники районного комбината благоустройства используют для заливки трещин щебень фракции 5-10 мм и связующий компонент битумная эмульсия ЭБК-2.

В списке на ремонт на этот сезон числятся 30 улиц, в том числе три дороги на территории частного сектора (Черновицкая, пер. Ангарский, пер. Жасминный). Затраты составят порядка 1,4 млн. рублей, а площадь отремонтированной поверхности 1,3 тыс. кв. м. При этом расчетный расход щебня – 149т, эмульсии – 27т.

Сейчас работы провели на 21 улице. Ремонт продлится, пока позволит погода, - до поздней осени.

- Все это время специалисты управы проводят постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия и при выявлении дефектов вносят необходимые коррективы в план ремонта, - отметили в управе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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