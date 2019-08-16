В Воронеже пройдет фестиваль воркаута
Спортсмены дадут мастер-классы, в том числе для девушек
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18 августа в столице Черноземья пройдет фестиваль Workout Day. В Центральном парке уличные спортсмены проведут открытую тренировку, расскажут, как работать с собственным весом, дадут мастер-классы по упражнениям, для девушек проведут спецтренировку.
На спортивный праздник в Воронеж приедут так называемые хранители традиций оригинального уличного воркаута, московская команда The Patriots.
Фестиваль стартует в 13.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU