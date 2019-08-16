Житель Воронежской области срубил 100-летних заповедных дубов на 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:59 2019-08-16T20:06:06+03:00

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В Воронежской области задержали черного лесоруба. Житель Таловского района уже был судим за незаконную рубку. Но это его не остановило. В этот раз под топор попали 23 дуба. Да не простых. Мало того, что они росли на территории заказника «Каменная степь». Эти деревья были посажены около ста лет назад после научной экспедиции группой ученых во главе с Василием Докучаевым. Они были необходимы страдавшему от засух региону для укрепления оврагов и задержания снега.

Мужчина для рубки дубов привлек рабочих, не осведомленных о незаконности этих действий. Из срубленных деревьев изготовили доски для строительства.

По предварительной информации, природоохранной территории причинен ущерб в размере около 25 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU