2019-08-16T19:01:07+03:00
Происшествия

На воронежской трассе поймали наркокурьера с метамфетамином и ЛСД

Парню грозит до 15 лет тюрьмы
Ярослав ИВАНОВ
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14 августа полицейские собрали урожай наркотиков на трассе М-4 «Дон». Сотрудники ДПС на стационарном посту в Богучарском районе остановили для проверки «Митсубиси-Лансер». Пассажир вдруг сильно занервничал и стал вести себя неадекватно, чем вызвал подозрение у полицейских. Когда начали досматривать его личные вещи, обнаружили в сумке полимерный пакет с пятью комкообразными веществами темного цвета в виде таблеток и пропитанными бумагами внутри.

Экспертиза показала, что 19-летний пассажир из Московской области перевозил наркотики - метамфетамин весом 2,05 граммов и ЛСД весом 0,12 граммов, что является особо крупным размером.

Курьеру грозит срок до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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