В Северном районе Воронежа прохожие нашли труп
Тело мужчины обнаружили рядом с мусоркой
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Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в Северном районе Воронежа. Труп обнаружили вечером 15 августа. Прохожие сообщили в полицию о теле возле мусорки на бульваре Победы, 25.
По данным полиции, на вид мужчине 35-40 лет, документов при нем не обнаружили. Предстоит установить личность скончавшегося и в результате чего он умер, этим займется судмедэкспертиза. По предварительным данным, видимых следов насилия на теле не было.
ИСТОЧНИК KP.RU