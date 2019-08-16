В Северном районе Воронежа прохожие нашли труп

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-16T18:17:49+03:00

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Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в Северном районе Воронежа. Труп обнаружили вечером 15 августа. Прохожие сообщили в полицию о теле возле мусорки на бульваре Победы, 25.

По данным полиции, на вид мужчине 35-40 лет, документов при нем не обнаружили. Предстоит установить личность скончавшегося и в результате чего он умер, этим займется судмедэкспертиза. По предварительным данным, видимых следов насилия на теле не было.

ИСТОЧНИК KP.RU