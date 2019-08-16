В Воронеже разыскивают женщину, которая оставила младенца у дверей храма

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-16T17:32:45+03:00

Полицейские просят помочь в поисках. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

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Воронежские полицейские просят помочь найти женщину, которая оставила ребенка у дверей храма. Как рассказала руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова, 14 августа в 6.30 правоохранителям сообщили, что у входа в Благовещенский собор нашли сумку с младенцем.

Стражи порядка начали проверку. Изучив записи с камер видеонаблюдения, которые расположены неподалеку, удалось зафиксировать изображение женщины, предположительно, оставившей новорожденного. На вид ей примерно 30-35 лет, невысокого роста, волосы темные.

Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения указанной женщины, сообщить по телефонам: (473) 251-12-16, 269-69-00, 269-69-31 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU