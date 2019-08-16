В Воронеже сиделка обворовала 93-летнего пенсионера на 2 млн рублей
Женщина безнаказанно пользовалась его банковской картой в своих целях
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В Воронеже задержали женщину, которая в наглую обворовывала 93-летнего пенсионера.
41-летняя дама в течение года работала сиделкой у пожилого человека. Ей доверили банковскую карту пенсионера для покупки продуктов питания и всего необходимого для подопечного. Но ушлая «нянька» под шумок тратила чужие деньги на себя, ежемесячно похищая часть средств. Хищение денег, а сумма вышла немалая - около 2 млн рублей - обнаружил сын пенсионера.
Теперь женщине вместо красивой жизни на чужие деньги грозит до 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU