2019-08-16T17:21:59+03:00
Происшествия

В Воронеже сиделка обворовала 93-летнего пенсионера на 2 млн рублей

Женщина безнаказанно пользовалась его банковской картой в своих целях
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали женщину, которая в наглую обворовывала 93-летнего пенсионера.

41-летняя дама в течение года работала сиделкой у пожилого человека. Ей доверили банковскую карту пенсионера для покупки продуктов питания и всего необходимого для подопечного. Но ушлая «нянька» под шумок тратила чужие деньги на себя, ежемесячно похищая часть средств. Хищение денег, а сумма вышла немалая - около 2 млн рублей - обнаружил сын пенсионера.

Теперь женщине вместо красивой жизни на чужие деньги грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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