Под Воронежем в 2020-м планируют построить школу на 500 мест

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-16T16:32:04+03:00

Еще в ближайшее время откроют детсад, а еще один - в планах следующего года

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Хорошо в Семилуках жить! Там все стабильно в экономической сфере. Аграрии Семилукского района завершают уборочную кампанию: собрали уже 200 тысяч тонн зерна, занимая первое место в области по валовому сбору, об этом рассказал глава администрации Геннадий Швырков. Развивается в районе и малый бизнес: в 2019-м году создано 400 новых рабочих мест в этом секторе. Среднемесячная зарплата в районе выросла, сегодня она составляет 29 тыс рублей.

Что касается развития соцсферы, Геннадий Швырков сообщил, что в этом году в Семилуках в рамках нацпроекта «Демография» откроют новый детский сад на 220 мест. Это позволит сократить очередь в ясельные группы на 30 пройентов.

А в 2020-м в Семилуках планируют начать строительство школы на 500 мест и детсада на 220 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU