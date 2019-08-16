2019-08-16T16:08:59+03:00
Звезды

В Воронеже конкурсные композиции фестиваля "Город-сад" превратят в театральные площадки

Форум посвятят Году театра
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Главной темой Воронежского фестиваля «Город-сад», который пройдет с 5 по 8 сентября в Центральном парке, станет театр. В этом году конкурсные сады превратятся в своеобразные театральные площадки, напоминая горожанам о любимых пьесах и театральных героях. Это дань идущему в России Году театра.

Организаторы считают, что легко «привяжут» тему к миссии ландшафтного форума.

- Что же объединяет театр и искусство создания садов и флористических композиций? Все очень просто - тяга людей к прекрасному! Основа театрального искусства - актер и его невидимая, но прочная связь со зрителем, в сердце которого откликаются чувства и эмоции, идущие со сцены. Так и живая природа неразрывно связана с человеком, давая ему возможность насладиться своей красотой и неповторимостью, - объясняют принцип соответствия организаторы фестиваля.

Напомним, в этом году на фестивале устроители разместят на пруду 25 желтых кувшинок, смонтируют скульптуры животных из каменных валунов, возведут этнодеревню, устроят площадку с ретротехникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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