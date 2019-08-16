В Воронежской области рецидивист зарезал женщину

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-16T16:02:44+03:00

Она умерла в скорой на пути в больницу [фото]

Изменить размер текста: A A

В ночь с 13 на 14 августа трагедией закончилась алкогольная вечеринка в Россоши в одном из домов на улице Матросова. 38-летний местный житель, пришедший в гости с 48-летней знакомой, после изрядного количества выпитого поругался с ней. И сначала избил женщину, а потом ударил ее ножом в живот.

Хозяин дома в это время был в другой комнате. Увидев, что натворил гость, он вызвал скорую. Но женщину не успели довезти до больницы – она умерла в машине. По заключению экспертизы, смерть наступила в результате в результате внутрибрюшного кровотечения по причине травмы брыжеечной артерии.

Смертельная ссора случилась в этой комнате.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Наши сотрудники вместе с полицейскими провели осмотр места ЧП, в ходе которого изъяли нож. Мужчину (оказалось, что он был неоднократно судим) арестовали. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы), – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

ИСТОЧНИК KP.RU