2019-08-16T15:17:00+03:00
Общество

В Воронежской области малыши могли пораниться на детской площадке

Прокуроры нашли нарушения по использованию игровых и спортивных комплексов в Каменском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Прокурорские сотрудники выявили нарушения в содержании детских игровых площадок, уличных стационарных тренажеров и инвентаря в Каменке.

В частности, на детской игровой площадке в центральном парке поселка у игрового комплекса «Парусный корабль» были разбиты «иллюминаторы», острыми краями стекла могли пораниться дети. И уличные стационарные тренажеры имели различные дефекты, которые создавали угрозу причинения вреда здоровью спортсменов.

- В нарушение требований ГОСТа на спортивных площадках отсутствуют хорошо заметные указательные таблички, содержащие общий телефон неотложной помощи, номер телефона и адрес в интернете для контакта с обслуживающим персоналом, а также адрес установки. Главу поселка обязали устранить нарушения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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