В Воронежской области малыши могли пораниться на детской площадке
Прокурорские сотрудники выявили нарушения в содержании детских игровых площадок, уличных стационарных тренажеров и инвентаря в Каменке.
В частности, на детской игровой площадке в центральном парке поселка у игрового комплекса «Парусный корабль» были разбиты «иллюминаторы», острыми краями стекла могли пораниться дети. И уличные стационарные тренажеры имели различные дефекты, которые создавали угрозу причинения вреда здоровью спортсменов.
- В нарушение требований ГОСТа на спортивных площадках отсутствуют хорошо заметные указательные таблички, содержащие общий телефон неотложной помощи, номер телефона и адрес в интернете для контакта с обслуживающим персоналом, а также адрес установки. Главу поселка обязали устранить нарушения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU