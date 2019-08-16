2019-08-16T15:06:45+03:00
Политика

Воронежцев испугали громкие взрывы

Военные объяснили, что шли учения на полигоне «Погоново»
Яков СТРОГОВ
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Звуки взрывов разносились далеко.Звуки взрывов разносились далеко.Фото: с сайта Министерства обороны России.
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Воронежцы сообщили в соцсети, что услышали сильные взрывы в районе Машмета. Так как рядом расположен военный полигон «Погоново», люди предположили, что звуки доносились оттуда. В пресс-службе Западного военного округа подтвердили, что там происходили крупные учения:

- В них участвовали около 600 военнослужащих и более 300 единиц техники, в в том числе танки, БМП, самоходные артиллерийские установки а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской области, уничтожили передовые силы разведки условного противника. При этом мотострелки, танкисты, артиллеристы и военные инженеры при поддержке авиации отработали навыки по организации обороны населенных пунктов. Командиры батальонов и дивизионов применили опыт блокирования превосходящих сил противника с помощью современных приемов ведения военных действий. Артиллеристы выполнили задачи по навесному ведению огня из закрытых позиций. Ствольная и реактивная артиллерия мотострелкового полка уничтожила цели, имитирующие врага, на расстоянии до 8 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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