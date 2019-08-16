В воронежском кафе посетитель порезал другого из-за официантки
В воронежскую больницу привезли 27-летнего мужчину с колото-резанными ранами грудной клетки. Сотрудникам полиции потерпевший рассказал, что получил их в ходе конфликта с одним из посетителей питейного заведения на улице 45-й Стрелковой дивизии. Мужчины вышли на улицу, где от слов перешли к драке, в ходе которой потерпевший и получил несколько ножевых ударов.
Установить подозреваемого полицейским помогли информация очевидцев и записи с камер видеонаблюдения. 29-летнего воронежца задержали. В полиции он признался, что хотел проучить визави за грубое общение с сотрудницей питейного заведения.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему до 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU