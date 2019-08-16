В воронежском кафе посетитель порезал другого из-за официантки

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-16T14:31:45+03:00

Теперь ему светит до 10 лет лишения свободы

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В воронежскую больницу привезли 27-летнего мужчину с колото-резанными ранами грудной клетки. Сотрудникам полиции потерпевший рассказал, что получил их в ходе конфликта с одним из посетителей питейного заведения на улице 45-й Стрелковой дивизии. Мужчины вышли на улицу, где от слов перешли к драке, в ходе которой потерпевший и получил несколько ножевых ударов.

Установить подозреваемого полицейским помогли информация очевидцев и записи с камер видеонаблюдения. 29-летнего воронежца задержали. В полиции он признался, что хотел проучить визави за грубое общение с сотрудницей питейного заведения.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU