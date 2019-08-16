2019-08-16T12:39:52+03:00
Общество

Велоночь может вернуться в центр Воронежа

Об этом сообщили любители этого способа передвижения
Юрий КОЗЛОВ
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Общественники расценивают шансы вернуть "Велоночь" в центр города как высокие.Общественники расценивают шансы вернуть "Велоночь" в центр города как высокие.Фото: из архива «КП»
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Активисты велосипедного движения сообщили в соцсети о большой вероятности того, что Велоночь 2019 года может снова пройти в центре Воронежа. Напомним, в последние годы ее маршрут ограничивали набережной и Адмиралтейской площадью. Так проще было обеспечить безопасность.

В мэрии пока подтвердили только факт переговоров:

- Активисты обратились к нам для содействия в организации велоночи. В пятницу, 16 августа, по их просьбе прошло первое предварительное межведомственное совещание по этому вопросу. Администрации поддерживает это мероприятие и рассматривает возможность прохождения велопробега по центральным улицам города. Однако необходимо так проработать маршрут и меры обеспечения безопасности, чтобы минимизировать неудобства для других горожан и исключить возможность возникновения опасных ситуаций. На следующей неделе мы ждем от общественности предложение по дате, времени и маршруту. Затем будет принято решение, о котором затем сообщим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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