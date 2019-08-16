2019-08-16T12:07:00+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о регистраторах, которые могут прийти в гости с 19 августа

Они должны предъявить документы, без этого незнакомцев впускать нельзя
Юрий КОЗЛОВ
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У регистраторов нужно требовать показать удостоверение и паспорт.У регистраторов нужно требовать показать удостоверение и паспорт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники Воронежстата предупреждают, что с 19 августа по 17 сентября регистраторы начнут обход домов жителей нашей области. Идет подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года.

903 регистратора будут сопоставлять фактическое расположение домов с тем, которое нарисовано на схемах. Важно: их визитов стоит ждать, пока солнце не село. Логика простая – иначе они просто ничего не увидят. Не заходя в дом, регистраторы могут задать вопросы, жилой он или нежилой, многоквартирный или частный, узнавать общее число строений по одному и тому же адресу, а также число жильцов в частном секторе. Они также вправе уточнить названия управляющей организации или товарищества собственников жилья.

Регистраторам выдают удостоверения, они должны по требованию жильцов их предъявлять. Причем при этом визитеры обязаны показать еще и паспорт. Это хороший способ разоблачить мошенников или кого похуже, которые пожелают воспользоваться ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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