2019-08-16T11:34:06+03:00
Происшествия

Под Воронежем возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка

Предполагаемый виновник аварии – 20-летний житель Старого Оскола
Юрий КОЗЛОВ
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Последствия аварии попали на регистратор проезжавшей машины.Последствия аварии попали на регистратор проезжавшей машины.Фото: кадр с видео "Типичный Воронеж".
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Полицейские следователи Нижнедевицкого района возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Старого Оскола.

Напомним, в 13.28 в Нижнедевицком районе на 187 километре дороги КурскБорисоглебск, водитель 14-й «Лады», тот самый староосколец, врезался в стоящий на обочине автомобиль той же марки. Другая «14-я» в свою очередь врезалась в припаркованный впереди «Форд-Фокус».

В аварии погибла 5-летняя девочка, сидевшая в «Ладе», находившейся на обочине. Также получили серьезные травмы еще два пассажира этой машины – 2-летний мальчик и 30-летняя женщина, жители Нижнедевицкого района. Их отвезли в больницу. Травмы получил и водитель этой «Лады», 28-летний житель Нижнедевицкого района. Также за медицинской помощью обращался 20-летний староосколец и 52-летняя жительница Воронежа, сидевшая за рулем «Форда».

- Следователи и сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, а также его причины. Они допрашивают свидетелей, назначены несколько судебных экспертиз. 20-летнему жителю Старого Оскола предстоит отвечать перед судом по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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