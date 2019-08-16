2019-08-16T10:57:52+03:00
Общество

Воронежцам дадут бесплатные советы, как грамотно принять квартиру у застройщика

Консультировать людей будет инженер-строитель с опытом работы более десяти лет
Яков СТРОГОВ
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Советы эксперта могут помочь избежать обмана.Советы эксперта могут помочь избежать обмана.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В четверг, 22 августа, в парке Победы у ТРК «Арена» (ориентир на большое «кольцо», ближайший вход со стороны ул. 60-й Армии), начиная с 19.00, всем желающим бесплатно даст консультации инженер-строитель с десятилетним опытом работы Эмиль Бабаев. Он расскажет, как не «проколоться» при приеме квартиры у застройщика, даст пошаговую инструкцию действий до подписания акта передачи. Специалисту можно будет задать любые вопросы по этой теме.

На встрече можно будет узнать, какие нормативные акты регулируют строительство жилой недвижимости, какие подручные средства и специальные инструменты можно использовать, чтобы повысить шансы на обнаружение недочетов. А также, как вести себя, если представитель застройщика на приемке ограничивает во времени, грубит или оказывает сопротивление в обнаружении дефектов.

Эксперт, который принимает квартиры в новостройках более 1,5 лет, утверждает, что 95% воронежских новостроек сдается с дефектами. Средняя стоимость их устранения – 50-60 тысяч рублей. В практике эксперта встречались случаи обнаружения недостатков на 150-200 тысяч рублей.

- Мало кто знает, что устранение недочетов застройщик уже заложил в стоимость квартиры, – сообщил Эмиль Бабаев. – Поэтому если собственник не требует устранения, то он просто теряет свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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