В Воронежской области мужчина погиб в колодце от удара током
ЧП случилось в Лискинском районе
Сотрудники Следственного комитета проводят проверку обстоятельств смерти мужчины.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:
В среду, 14 августа, у дома на улице 50 лет Победы в селе Дракино произошел трагический несчастный случай. 45-летний мужчина полез в колодец, чтобы поменять насос. Жена забеспокоилась, что его долго нет дома. Заглянула в колодец и увидела мертвого мужа. По предварительным данным, он погиб от того, что случайно дотронулся до проводов, находившихся под высоким напряжением.
Сотрудники Следственного комитета проводят по факту ЧП доследственную проверку. В ходе нее назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая и должна определить точную причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU