В Воронежской области мужчина погиб в колодце от удара током

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-15T18:53:58+03:00

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В среду, 14 августа, у дома на улице 50 лет Победы в селе Дракино произошел трагический несчастный случай. 45-летний мужчина полез в колодец, чтобы поменять насос. Жена забеспокоилась, что его долго нет дома. Заглянула в колодец и увидела мертвого мужа. По предварительным данным, он погиб от того, что случайно дотронулся до проводов, находившихся под высоким напряжением.

Сотрудники Следственного комитета проводят по факту ЧП доследственную проверку. В ходе нее назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая и должна определить точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU